Kastamonu\'da yaşlılar çocuklara nasihatler vererek 23 Nisan\'ı kutladı

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Kastamonu'da huzurevinde kalan yaşlılar, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı ilham veren nasihatlerde bulunarak kutladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 104'ncü yılını kutlamaya hazırlanıyor. Kastamonu Belediyesi Ömerül Faruk Darende Huzurevi sakinleri, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı farklı bir etkinlikle kutladı. Huzurevinde kalan yaşlılar, hazırladıkları pankartlarla genç nesillere tecrübelerinden ilham veren nasihatlerde bulundu. Yaşlılar, bu özel günde huzurevi personellerinin de yardımıyla çocuklar için çeşitli tavsiyelerin olduğu notlar hazırladı. - KASTAMONU