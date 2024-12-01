Kastamonu\'dan Özel Bireylere Havacılık Etkinlikleri

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Kastamonu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu öğrencileri tarafından, yürütülen proje çerçevesinde özel bireylerle çeşitli etkinlikler yapıldı.

Kastamonu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu öğrencileri, hazırladıkları proje çerçevesinde özel bireyler ile bir araya geldi. Havacılık Yönetimi öğrencileri Kadircan Açar, Murat akkaya, Nergiz Arslan, İnci Şilan Hatun, Melisa Bilgin, Nisa Büyükisbir, Arş. Gör. Dr. Şafak Aktemur danışmanlığında hazırlanan "Gökyüzü Kadar Engelsiz Bir Hayat" sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde, özel bireyler ile havacılık ile ilgili çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Engin Kanbur'un destekleri ile gerçekleştirilen projede, geri dönüşüme katkı sağlamak amacıyla kullanılmış kartonlar kullanılarak yapılan oyuncak uçaklar ve örgü bileklikler özel bireylere hediye edildi. Havacılığa olan ilgiyi oluşturabilmek amacıyla uçak resmi boyama etkinliği, iletişimi geliştirebilmek için yapılan soru-cevap etkinliği, oluşan ilgiyi pekiştirmek için gerçekleşen uçak tanıtımı ve çocuklarla beraber vakit geçirmek adına çizgi film gösterimi gibi etkinlikler gerçekleştirildi. - KASTAMONU