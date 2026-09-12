Kastamonu Seydiler\'de 51 öğrenci için hafız icazet merasimi düzenlendi

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde hafızlık eğitimini tamamlayan 51 öğrenci için hafız icazet merasimi düzenlendi.

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde hafızlık eğitimi ile örgün eğitimin bir arada verildiği Seydiler Seyid Zülfikar Vakfı M. Naim Karaman Hafızlık Proje İmam Hatip Ortaokulu'nda 51 öğrencinin hafızlık eğitimi tamamlandı. Hafızlık sınavında da başarılı olan 51 öğrenci için Seydiler Kapalı Spor Salonunda icazet merasimi düzenlendi. Seydiler Kaymakamlığı, Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kastamonu İl Müftülüğü ve Seydiler Seyid Zülfikar Vakfı M. Naim Karaman Hafızlık Proje İmam Hatip Ortaokulu tarafından düzenlenen programa Vali Meftun Dallı, Kastamonu milletvekilleri Halil Uluay ve Serap Ekmekci, Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürü Sinan Kazancı, Seydiler Kaymakamı Büşra Erdoğan Duramaz, Seydiler Belediye Başkanı Mehmet Erdoğan, davetliler ve öğrencilerin aileleri katıldı.

"Peygamber Efendimizin ahlakıyla, ahlaklanmış bir hayatı sonuna kadar idame ettirsinler"

Programda konuşan Vali Meftun Dallı, "İlk hafız, bizatihi Peygamber Efendimiz'in kendileridir. Ondan eshab-ı kiram (sahabe) efendilerimiz öğrenmişler, ezberlemişler. Ondan sonra 15 asırdır, yani bin 500 yıldır, gürül gürül akan bir nehir gibi, bir ırmak gibi hafızlarımız Kur'an-ı Kerim'i o günden bugüne kadar, bir noktası dahi değişmeden getirmişler. Hafızlarımız aslında hepimizin üzerinden bir yükü de alıyorlar. Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek farz-ı kifayet. Yani Müslümanlardan bir kısmının bu işi yapması farz, Allah'ın emri. Hafızlarımız bunu yaparak ezberlemeyen, bizim gibi hafız olmayanların üzerinden bu farzı yerine getirme mükellefiyetini de almış oluyorlar. Onun için ayrıca teşekkür etmemiz lazım. Hepsinden Allah razı olsun" dedi.

Hafızların anne ve babaları ile hocalarını da tebrik eden Vali Dallı, "Hepsinden Allah razı olsun. En büyük tebrik ve teşekkür hafızlarımıza ve hafızelerimize. Gerçekten çok büyük bir irade, azim ve gayret gösterdiler. Duamız ve dileğimiz olur ki, Kur'an-ı Kerim'in birinci muhatabı, en baştaki muhatabı olan ve onu en iyi anlayarak, onu bizatihi yaşantısıyla ve mübarek sözüyle veya hadis-i şerifleriyle en iyi şekilde anlatan, Peygamber Efendimizin ahlakıyla, ahlaklanmış bir hayatı sonuna kadar idame ettirsinler. Her birisi gerçekten biraz numune insan olsunlar. Özenilecek, merhametle, komşularına, ihtiyaç sahiplerine yapacakları iyiliklerle, İslamiyet'in emrettiği her türlü ne varsa güzellik, onları şahısların daha şahsiyetlerinde göstererek bu hayatı devam ettirmeyi nasip etsin" diye konuştu.

"Satırlarda yazılı olanları sadrınıza nakşettiniz"

Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürü Sinan Kazancı ise hafızları tebrik ederek, "Satırlarda yazılı olanları sadrınıza nakşettiniz. Rabbim ömür boyunca ila nihayet, inşallah Kur'an-ı sizlere yoldaş etsin, o istikametten ayırmasın inşallah. Zor olanı başardınız elbette, kolay bir hadise değil. Ama inşallah bundan daha zor olanı da Kur'an'ın muhafızı olmak. Bu muhafızlığı yapabilmek için özellikle sizler bugünden sonra yürüyüşünüz Kur'an olmalı, oturuşunuz Kur'an olmalı, konuşmanız Kur'an olmalı, özellikle ahlakınız Kur'an olmalı ki en güzel örnekleri sunmuş olursunuz" şeklinde konuştu.

"Kur'an'ın ahlakıyla bir topluma yıldız gibi örnek olmayı nasip etsin"

Kastamonu İl Müftüsü Bekir Derin de, "Geçen yıl yine bu salonda 43 hafızımızın icazet merasimini yapmıştık, 2023 yılında da 60'ın üzerinde hafızımızın icazet merasimini gerçekleştirmiştik. Rabbimize hamdolsun. Bu gösteriyor ki her yıl Allah nasip ederse en az 50 civarında hafızımızı bu milletin, Kur'an-ı Müminin, Din-i Müminin hizmetine sunmanın bahtiyarlarının mutluluğunu yaşayacağız. Tabii hafızlık büyük bir şereftir, büyük bir onurdur, büyük bir sorumluluktur. Rabbimize hamdüsenalar ediyoruz ki bu evlatlarımız geceleri gündüzlerine kalktılar. Bazen gözyaşı döktüler, uykularını feda ettiler. Anneleri babaları gece gündüz dua ettiler" ifadelerini kullandı.

Seydiler Seyid Zülfikar Vakfı Başkanı Hüseyin Akpınar ise, "Unutmayalım ki hafızlık son değil. Kur'an ile başlayan umumi bir yolculuktur. Bundan sonraki en büyük vazifemiz ezberimizde taşıdığımız Kur'an-ı Kerim'i hayatınıza ve ahlakınıza yansıtmaktır" dedi.

Konuşmaların çeşitli gösteriler sahnelendi. Semazen ve mehteran gösterisinin ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti icra edildi, ilahiler seslendirildi. Programın son bölümünde hafızlar, Kur'an-ı Kerim'in sureler okudu. Program, 51 öğrenciye belgeleri ve hediyelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.