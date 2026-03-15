Kastamonulu Hafızın Hafıza Başarısı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

15.03.2026 14:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mahir Demirkol, 35 yıllık çalışmasıyla Kur'an ayetlerini anında hatırlıyor.

Kastamonu'da yaşayan Hafız Mahir Demirkol, 35 yıldır üzerinde çalıştığı "hafıza kodlama" yöntemi sayesinde Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri satır satır zihnine kazıdı. Demirkol ayetlerin Kur'an-ı Kerim'deki hangi sayfa ve satırda olduğunu saniyeler içinde söylüyor.

Kastamonu'da yaşayan 48 yaşındaki Kurra Hafız Mahir Demirkol, 35 yıldır Kur'an-ı Kerim'i "hafıza kodlama" yöntemiyle satır satır ezberliyor. 2006 yılında kanser hastalığına yakalanan Demirkol, tedavi sürecinde "hafıza kodlama" tekniği üzerine çalışarak 6 bin 236 ayeti ezberlemekle kalmayarak sayfa ve satırlarını da zihnine kazıdı. İki kez Kur'an-ı Kerim'i kalemle yazan Demirkol, günde 8 saat boyunca çalışarak kendisini geliştirdi. Kastamonu Dini İhtisas Merkezi'nde eğitim görevlisi olarak görev yapan ve hafızlık eğitimi üzerine çeşitli kitaplar yazan Demirkol, yeteneğiyle herkesin takdirini topluyor.

"Hastalık sürecimde çalışmalarımı arttırdım"

Bu yeteneğinin uzun yıllar süren bir çalışmanın eseri olduğunu belirten Demirkol, "Uzun yıllardır hafızlık kodlama çalışmaları yapıyorum. Bu çalışmalarıma hafızlık yaparken, 1990 yılında başladım. O günden bu yana hafızlık zihnimde nasıl daha iyi oturur, sayfaları daha iyi nasıl görebilirim, yüz sayfa sonrasını nasıl daha iyi görebilirim diyerek başladığım çalışmalarım bir hayli uzun sürdü. 2006 yılında geçirmiş olduğum rahatsızlık sonrasında çalışmalarımı biraz daha arttırmaya başladım. Benim çalışmam, sorulan bir ayetten onlarca, yüzlerce sayfa sonraki ilk ayeti, son ayeti söylemek. Bunu nasıl yaptığımı sorarsanız, yavaş okumakla, cüzden sonra sadece okumadan sadece gözle metni takip ederek yaptığım bir çalışmaydı. Bunun için günde 8 saatimi ayırdığımı söyleyebilirim. Kur'an-ı Kerim'i iki kez yazmam da süreci kuvvetlendirdi. Bunun asıl amacı manadır. Mana ile metni birleştirdiğiniz zaman Kur'an-ı Kerim'in bizimle konuştuğunu daha iyi hissedebiliyoruz. Ben de hem manaya girmeye çalıştım hem de her ayetin yerini, sayfasını cüzünü konumunu ve o sayfada geçen konuların ne olduğunu öğrenmeye çalışıyorum" dedi.

"Her insanın biraz daha yoğun çaba vererek yapabileceği bir şey"

Öğretim görevlisi olarak görev yaptığı merkezde de isteyen kursiyerlere taktiğiyle ilgili yardımcı olduğunu söyleyen Demirkol, "Buradaki kursiyer kardeşlerimizi de çalıştırıyoruz ama bu hangi ayetin nerde olduğunu bilme aşkıyla ilgili bir süreç. Özel çalışmak gerekiyor. Her hafızlık yapan öğrencinin bunu yapmasında şüphem var. Çünkü biraz zor ve derin bir çalışma. Ama hafızlık yapmış ve hafızlığını unutmak istemeyen her insanın biraz daha yoğun çaba vererek yapabileceği bir şey. Ben 35 yıldır çalışıyorum, bu süreçteki çalışmamda hiçbir sosyal aktivite olmuyor. Çünkü yoğun bir tempo çalışmasındasınız" diye konuştu.

"Herkesin telefon numarasını ezberliyordum"

Hafız olmadan önce arabaların plakalarını ve telefon numaralarını ezberlediğini dile getiren Demirkol, "Buna hafızlık yaptığım yıllarda dışarıda gördüğüm arabaların plakalarını ezberleyerek esinlendim. O yıllarda rehberler olmadığı için herkesin telefon numarasını ezberliyordum. Biraz daha ileri gittiğimde, ağaçlara koymuş olduğum çiziklerle görsel hafızamı geliştirmeye çalıştım" şeklinde konuştu.

"Hafız olamayacağım söylenen bir çocuktum"

Eğitimi sırasında çevresindeki insanların kendisinin hafız olabileceğine inanmadığını dile getiren Demirkol, "Çok güzel dönüşler alıyorum. Herkes bunu nasıl yaptığımı soruyorlar. Hafızlık yaptığım yıllarda hafız olamayacağım söylenen bir çocuktum. O yıllarda çevremdeki insanlar hafızlığın bana göre olmadığını söylemişti. Bugün buradayız" ifadelerini kullandı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Kültür, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 15:38:54. #.0.4#
SON DAKİKA: Kastamonulu Hafızın Hafıza Başarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.