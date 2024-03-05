Yerel

- Kastamonuspor, Sarıyer maçının hazırlıklarını tamamladı

Kastamonuspor Teknik Direktörü Fırat Gül:

"Kolay bir maç olmayacak ama mücadelemizi vereceğiz"

KASTAMONU - TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta liderlik mücadelesi veren Kastamonuspor, sahasında oynayacağı Sarıyer maçının hazırlıklarını tamamladı. Kastamonuspor Teknik Direktörü Fırat Gül, "Kolay bir maç olmayacak ama hedefe giden yolda üzerimize ne düşüyorsa takım olarak yapmak için mücadelemizi vereceğiz" dedi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren ve yeni hocası ile çıktığı iki karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Kastamonuspor, yarın sahasında karşılaşacağı Sarıyer maçının hazırlıklarını tamamladı. İsmail Dikmenli Tesisleri'nde taktiksel ağırlıklı gerçekleştirilen idmanda hafta sonu Denizlispor deplasmanında alınan galibiyet sonrasında oyuncuların neşeli tavırları dikkatlerden kaçmadı. Kastamonuspor Teknik Direktörü Fırat Gül ise sık sık oyuncularıyla toplantılar yaparak yeni oyun planlarından bahsetti.

Menemen FK ve Denizlispor galibiyetleriyle seri yakalayan Kastamonuspor, yarın saat 14.00'da Gazi Stadyumu'nda konuk edeceği rakibi Sarıyer'i de yenerek yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

"Kolay bir maç olmayacak ama mücadelemizi vereceğiz"

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Teknik Direktör Gül, "Denizli gerçekten çok dirençli bir takım. Özellikle iç saha maçlarında çok fazla pozisyon veren bir takım değil. Maçın 90 dakikası boyunca aynı tempoda oynayabilen bir takım. Ligin sonunda bu şekilde giderlerse çok büyük bir hüsran yaşayacaklarını düşünmüyorum. O anlamda bizim için çok önemli bir galibiyetti. Çünkü bizimde aynı dilden cevap vermemiz gerekiyordu rakibimize. Maçı kendi lehimize çevirmek için en az onlar kadar sert, onlar kadar mücadele etmemiz gerekiyordu. Maçın son anında bir duran top golü yedik. Arkasından tekrar maçı çevirmeyi bildik. Bir hedefe gidiyorsanız böyle maçlardan galip çıkarak gidiyorsunuz. Bu anlamda bize çok büyük artısı olan bir maçtı. Tabii ki ligde daha çok maçımız var, bu maç artık geride kaldı" dedi.

Denizlispor maçının ardından Sarıyer maçının hazırlıklarını sürdürdüklerini söyleyen Gül, "Denizli maçının bitişiyle beraber yarın oynayacağımız Sarıyer maçına hazırlanmaya başladık. Sarıyer takımının da baktığımız zaman çok iyi bir kadrosu var. Ligin altında bir kadro değil. Özellikle ön taraftaki oyuncular etkili oyuncular. Savunmada tecrübeli oyuncuları var. Kolay bir maç olmayacak ama biz yine hedefe giden yolda üzerimize ne düşüyorsa takım olarak onu yapmak için mücadelemizi vereceğiz" diye konuştu.