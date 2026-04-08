Katar'dan Füze Saldırısına Müdahale

İran, bir kez daha Katar'ı heder aldı. Katar Savunma Bakanlığı, ABD ile İran arasında varılan geçici ateşkesin ardından gerçekleştirilen yeni bir füze saldırısının başarılı bir şekilde engellendiğini açıkladı. Füzenin engellendiği sırada herhangi bir hasar meydana gelip gelmediği belirtilmedi.

Körfez ülkeleri yeni saldırılara hedef olmuştu

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la 2 haftalık ateşkes sağlandığı yönündeki açıklamasının ardından, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Kuveyt yeni füze ve insansız hava aracı saldırılarına hedef olduklarını duyurmuştu. Adı açıklanmayan bir ABD hükümet yetkilisi ise, ateşkes emrinin İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (DMO) alt kademelerine iletilmesinin biraz zaman alacağını öngördüklerini ifade etmişti. - DOHA