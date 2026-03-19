Katar'dan İran'a Sert Tepki - Son Dakika
Katar'dan İran'a Sert Tepki

Katar\'dan İran\'a Sert Tepki
19.03.2026 05:51
Katar, İran'ın enerji tesislerine yönelik saldırılarını kınayarak uluslararası hukuka ihlal dedi.

Katar Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) enerji tesislerine yönelik saldırılarının şiddetle kınandığını vurgulayarak, "İran'ın bölgedeki ülkelere yönelik acımasız saldırıları sivilleri, sivil altyapıları ve hayati tesisleri hedef alarak tüm kırmızı çizgileri aşmıştır" açıklamasında bulundu.

Katar'dan, İran'ın Suudi Arabistan ve BAE'deki enerji tesislerine yönelik saldırılarına tepki geldi. Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Tahran'ın enerji tesislerini hedef almasının şiddetle kınandığı vurgulanarak, "Bu saldırıları uluslararası hukukun açık bir ihlali ve küresel enerji güvenliği, denizcilik ve çevre için ciddi bir tehdit olarak değerlendiriyoruz" denildi. İran'ın Körfez ülkelerine yönelik misillemelerine tepki gösterilerek, "İran'ın bölgedeki ülkelere yönelik acımasız saldırıları sivilleri, sivil altyapıları ve hayati tesisleri hedef alarak tüm kırmızı çizgileri aşmıştır. Bölgenin bu haksız saldırıların sonuçlarından korunması ve bölgesel ve uluslararası güvenlik ve istikrarın yeniden sağlanması adına gerilimin azaltılması yönünde çalışılması gerektiğinin altını çiziyoruz" ifadelerine yer verildi. Katar'ın kardeş ülkelerle tam dayanışma içinde olduğu ve bu ülkelerin egemenliklerini, güvenliklerini ve toprak bütünlüklerini korumak için aldıkları tüm önlemleri desteklediği aktarıldı. - DOHA

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Katar'dan İran'a Sert Tepki - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’ın NATO ısrarı geçmiyor: İran’da bu konuda adım atın Trump'ın NATO ısrarı geçmiyor: İran'da bu konuda adım atın
İsveç: Vatandaşımız bugün İran’da idam edildi İsveç: Vatandaşımız bugün İran'da idam edildi
Antalya Büyükşehir Belediyesi davasında görevden uzaklaştırılan emniyet müdürüne tahliye Antalya Büyükşehir Belediyesi davasında görevden uzaklaştırılan emniyet müdürüne tahliye
ABD-İsrail saldırılarında Tahran’daki tarihi Sadabad Sarayı zarar gördü ABD-İsrail saldırılarında Tahran'daki tarihi Sadabad Sarayı zarar gördü
ABD’li Senatör Trump’a savaşı bitirme taktiği verdi ABD'li Senatör Trump'a savaşı bitirme taktiği verdi
İran vanaları kapattı, Irak’a gaz sevkiyatı tamamen durdu İran vanaları kapattı, Irak'a gaz sevkiyatı tamamen durdu

00:53
Liverpool’a farklı kaybeden Galatasaray, Avrupa’ya veda etti
Liverpool'a farklı kaybeden Galatasaray, Avrupa'ya veda etti
00:47
Parmağı koptu Noa Lang’tan Galatasaray’a kötü haber
Parmağı koptu! Noa Lang'tan Galatasaray'a kötü haber
23:42
Katar, İranlı diplomatları istenmeyen adam ilan etti Ülkeden ayrılacaklar
Katar, İranlı diplomatları istenmeyen adam ilan etti! Ülkeden ayrılacaklar
23:25
İlk düdüğe dakikalar kala Liverpool-Galatasaray maçında hakem değişikliği
İlk düdüğe dakikalar kala Liverpool-Galatasaray maçında hakem değişikliği
21:04
FED, faizi sabit bıraktıa
FED, faizi sabit bıraktıa
20:59
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Son 40 yılın en büyük enerji krizini yaşıyoruz
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Son 40 yılın en büyük enerji krizini yaşıyoruz
SON DAKİKA: Katar'dan İran'a Sert Tepki - Son Dakika
