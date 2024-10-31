Kavak'ta Kan Bağışı Rekoru Kırıldı

Yerel

Samsun'un Kavak ilçesinde bir ortaokul ve ilkokul düzenlendikleri kampanya ile 105 ünite kan bağışı yaparak ilçe rekoru kırdı.

Cumhuriyetin ilanının 101. yılı etkinlikleri çerçevesinde Samsun Kavak Merkez Şehit İlhan Kuşan Ortaokulu ve Kavak Merkez Atatürk İlkokulu koordinesinde 101 Ünite kan bağışı hedefi ile kampanya düzenlendi. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği kampanyada gün sonunda 119 başvuru ve 105 ünite kan bağışı sayısına ulaşıldı. Bu bağış ile Kavak ilçe rekoru kırıldı. Kan bağışı etkinliğine İlçe Kaymakamı Taha Genç, okul ve kurum müdürleri ile gönüllü vatandaşlar katıldı. İlçe Kaymakamı Taha Genç, kan stoklarının azaldığı bir dönemde, böylesine bir ilgi ile destek veren tüm vatandaşlara minnettar olduklarını söyledi. - SAMSUN