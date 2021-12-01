Kavaklı'da riskli binaların yıkımı sürüyor - Son Dakika

Osmangazi Belediyesi, Kavaklı Mahallesi'ndeki riskli binaların yıkımını sürdürüyor. Kamulaştırma çalışmaları tamamlanan binaların tek tek yıkılmasıyla Bursa'nın gönül sultanlarından Üftade Hazretleri'nin türbesi ve camii de ortaya çıkıyor.

Bursa'nın en eski mahallelerinden Kavaklı'da geçen mart ayında yaşanan toprak kayması sonucunda zarar gören binalar, Osmangazi Belediyesi'nin kamulaştırma çalışmalarının ardından yıkılarak yeşil alana dönüştürülüyor. Kamulaştırma çalışmaları tamamlanan riskli binalar tek tek yıkılırken, inanç turizmi adına önemli bir bölge olan Üftade Camii ve Türbesi'nin çevresi de genişliyor. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Kavaklı'daki yıkım çalışmalarının devam ettiğini belirterek, bölgeyi riskli yapılardan en kısa zamanda temizleyeceklerini söyledi.

Toprak kaymasının yaşandığı bölgenin Bursa Valiliği'nin koordinatörlüğünde, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, AFAD, Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve diğer ilgili birimlerin almış olduğu karar ve düzenlenen rapor doğrultusunda riskli bölge ilan edildiğini hatırlatan Başkan Dündar, "Osmangazi Belediyesi olarak, hızlı bir şekilde önce kamulaştırma çalışmalarına, ardından da yıkım çalışmalarına başladık. Toplam 239 bağımsız bölümden bugüne kadar 140'sini kamulaştırdık. Bu kamulaştırmalar için şimdiye kadar 30 milyon TL bedel ödendi. 1. derece arkeolojik sit alanı içerisinde kalan bu bölge, Bursa'nın yeni yeşil alanı olacak. Bu çalışmalarla Üftade Camii ve Türbesi'nin çevresi daha da güzelleşecek." dedi. - BURSA