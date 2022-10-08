Tavşanlı Müftülüğü Kavaklı Kız Kur'an Kursu hafızlık Proje öğrencileri, duyarlılık göstererek kendi aralarında topladıkları yardımları, tarihinin en büyük sel felaketini yaşayan Pakistan halkına " İyilik Treni" ile ulaştırılmak üzere İlçe Müftüsü Mevlüt Hakan Asan'a teslim ettiler.

Kaynak: İHA

Tavşanlı, Pakistan, Kavaklı, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Kavaklı Kız Kur'an Kursundan Pakistan'a yardım - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.