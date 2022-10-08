Kavaklı Kız Kur'an Kursundan Pakistan'a yardım - Son Dakika
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Kavaklı Kız Kur'an Kursundan Pakistan'a yardım

08.10.2022 12:35
Kavaklı Kız Kur'an Kursundan Pakistan'a yardım

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Kavaklı Kız Kur'an Kursu Hafızlık Proje öğrencileri kendi aralarında topladıkları yardımları tarihinin en büyük sel felaketini yaşayan Pakistan halkına gönderdi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Kavaklı Kız Kur'an Kursu Hafızlık Proje öğrencileri kendi aralarında topladıkları yardımları tarihinin en büyük sel felaketini yaşayan Pakistan halkına gönderdi.

Tavşanlı Müftülüğü Kavaklı Kız Kur'an Kursu hafızlık Proje öğrencileri, duyarlılık göstererek kendi aralarında topladıkları yardımları, tarihinin en büyük sel felaketini yaşayan Pakistan halkına "İyilik Treni" ile ulaştırılmak üzere İlçe Müftüsü Mevlüt Hakan Asan'a teslim ettiler.

İlçe Müftüsü Asan, Kavaklı Kız Kur'an kursu öğrencilerine duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ederek başarılar diledi. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kavaklı Kız Kur'an Kursundan Pakistan'a yardım - Son Dakika

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