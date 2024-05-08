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Kavga ettikleri kişiyi bıçaklayarak yaralayan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de 1 kişiyi darp edip bıçaklayarak yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Tepebaşı İlçesi'nde bulunan bir parkta 1 kişiyi darp eden ve bıçaklayarak yaralayan şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştirdiği tespit edilen M.D., Y.L., K.K., M.A. ve M.Ç. yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 'Kasten yaralama' suçu çerçevesinde adliyeye sevk edildi.