Kayak merkezine çıkmak isterken mahsur kalan 16 kişilik kafile kurtarıldı

HAKKARİ - Hakkari'de kayak merkezine çıkmak isterken kardan dolayı mahsur kalan 16 kişilik kafile, İl Özel İdaresi ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Kurtarılan kafile bugün şehirden ayrıldı.

Gezi turları çerçevesinde dün 6 ilden Hakkari'ye gelen 16 kişilik kafile, şehir merkezine yaklaşık 9 kilometre mesafede bulunan 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezini görmek üzere minibüsle yola çıktı. Kar yağışı ve buzlanmadan dolayı kayak merkezi yolunda mahsur kalan kafilenin imdadına İl Özel İdaresi ekipleri yetişti. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, karla kaplanan yolu temizleyerek mahsur kalan grubu kurtardı ve şehir merkezine ulaştırmayı başarmışlardı.

"Hakkari il özel idaresine teşekkür ettiler

İHA muhabirine açıklamada bulunan tur operatörü Ergin Erol, " Çanakkale'den Hakkari'ye geldik. Kayak merkezini görmek için yola çıktık. Ancak aniden başlayan hava muhalefeti yolu kapattı.

Fakat kısa sürede karla mücadele ekipleri hızlı bir şekilde yardıma geldiler. Kurtarılana kadar kar manzarasında keyifli eğlendik. Kayak merkezine ulaşamadık, ama karayolları ve İl Özel İdaresi'nin yardımıyla sorun sıkıntı olmadan çözüldü" dedi.