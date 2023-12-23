 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kayak merkezine çıkmak isterken mahsur kalan 16 kişilik kafile kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayak merkezine çıkmak isterken mahsur kalan 16 kişilik kafile kurtarıldı

Hakkari'de kayak merkezine çıkmak isterken kardan dolayı mahsur kalan 16 kişilik kafile, İl Özel İdaresi ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Kurtarılan kafile bugün şehirden ayrıldı.

Kayak merkezine çıkmak isterken mahsur kalan 16 kişilik kafile kurtarıldı
23.12.2023 - 23:00,  Güncelleme: 23:07
Abone Ol

Kayak merkezine çıkmak isterken mahsur kalan 16 kişilik kafile kurtarıldı

HAKKARİ - Hakkari'de kayak merkezine çıkmak isterken kardan dolayı mahsur kalan 16 kişilik kafile, İl Özel İdaresi ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Kurtarılan kafile bugün şehirden ayrıldı.

Gezi turları çerçevesinde dün 6 ilden Hakkari'ye gelen 16 kişilik kafile, şehir merkezine yaklaşık 9 kilometre mesafede bulunan 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezini görmek üzere minibüsle yola çıktı. Kar yağışı ve buzlanmadan dolayı kayak merkezi yolunda mahsur kalan kafilenin imdadına İl Özel İdaresi ekipleri yetişti. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, karla kaplanan yolu temizleyerek mahsur kalan grubu kurtardı ve şehir merkezine ulaştırmayı başarmışlardı.

"Hakkari il özel idaresine teşekkür ettiler

İHA muhabirine açıklamada bulunan tur operatörü Ergin Erol, " Çanakkale'den Hakkari'ye geldik. Kayak merkezini görmek için yola çıktık. Ancak aniden başlayan hava muhalefeti yolu kapattı.

Fakat kısa sürede karla mücadele ekipleri hızlı bir şekilde yardıma geldiler. Kurtarılana kadar kar manzarasında keyifli eğlendik. Kayak merkezine ulaşamadık, ama karayolları ve İl Özel İdaresi'nin yardımıyla sorun sıkıntı olmadan çözüldü" dedi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Hakkari, Kurtarma, Olaylar, Hava Durumu, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayak merkezine çıkmak isterken mahsur kalan 16 kişilik kafile kurtarıldı - Son Dakika


23:07
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde hava harekatı! 29 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi Irak ve Suriye'nin kuzeyinde hava harekatı! 29 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
22:17
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak
21:46
Yozgatlı şehidin şehadet haberi baba ocağına ulaştı Yozgatlı şehidin şehadet haberi baba ocağına ulaştı
21:27
Hamas, Gazze'de 5 İsrailli esirle irtibatı kaybetti Hamas, Gazze'de 5 İsrailli esirle irtibatı kaybetti
21:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mücadelemizden kesinlikle geri adım atmayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mücadelemizden kesinlikle geri adım atmayacağız
20:19
İYİ Parti'den milli yas çağrısı İYİ Parti'den milli yas çağrısı
20:09
Cezaevine gönderilen Atilla Taş'ın polisle kavga ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı Cezaevine gönderilen Atilla Taş'ın polisle kavga ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı
19:19
Şehit haberleri sonrası siyasilerden peş peşe taziye mesajları Şehit haberleri sonrası siyasilerden peş peşe taziye mesajları

Son Dakika
23:07 Irak ve Suriye'nin kuzeyinde hava harekatı! 29 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
22:17 DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak
21:46 Yozgatlı şehidin şehadet haberi baba ocağına ulaştı
21:27 Hamas, Gazze'de 5 İsrailli esirle irtibatı kaybetti
21:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mücadelemizden kesinlikle geri adım atmayacağız
20:19 İYİ Parti'den milli yas çağrısı
20:09 Cezaevine gönderilen Atilla Taş'ın polisle kavga ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı
19:19 Şehit haberleri sonrası siyasilerden peş peşe taziye mesajları
19:18 TIR şoförünü rehin alan adamı Bakan Yerlikaya ikna etti
18:58 Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 askerimiz şehit düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2023 23:23:24. #1.13#
SON DAKİKA: Kayak merkezine çıkmak isterken mahsur kalan 16 kişilik kafile kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement