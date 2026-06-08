Kaybolan Alzheimer Hastası Bulundu

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Gülbahçe köyünde kaybolan Alzheimer hastası Görsen Özcan, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu köye yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki dere yatağında bulunarak hastaneye kaldırıldı.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Gülbahçe köyünde kaybolan Alzheimer hastası Görsen Özcan için başlatılan arama çalışmaları sevindirici haberle sonuçlandı. Edinilen bilgilere göre, köyde yaşayan Alzheimer hastası Görsen Özcan'ın kaybolduğunun bildirilmesi üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. Gedikler Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, Özcan'ın izine köyün yaklaşık 1 kilometre uzağında rastlandı. Ekipler tarafından yapılan detaylı arama sonucunda Görsen Özcan, yaklaşık 200 metre aşağıdaki dere yatağında bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaşlı kadın, ambulansla Çemişgezek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde bulunan Özcan'ın sağlık durumunun hastanede yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacağı öğrenildi. - TUNCELİ