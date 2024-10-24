Kaybolan Ercan Hira Eve Döndü

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Eskişehir'de 3 gün önce iş aramak için evinden ayrılan ve bir daha kendisinden Ercan Hira (47), sağ salim evine ulaştı.

Tepebaşı İlçesi Zafer Mahallesi'nde ikamet eden ve 2 aydır işsiz olan Ercan Hira, 21 Ekim 2024 tarihinde saat 10.30 sularında iş aramak için evinden ayrılmış ve bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Son olarak evden ayrıldığı gün saat 21.30 sularında İsmet İnönü Bulvarı'nda görülen Hira'nın ailesi polis ekipleriyle görüşerek kayıp ilanı vermişti. Arama çalışmaları devam ederken, Hira'nın dün akşam saatlerinde sağ salim bir şekilde eve kendi anahtarıyla giriş yaptığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR