Kaybolan Parkinson Hastası Öğretmenin Cansız Bedeni Bulundu

Haber: Kemal BATUR

(BİNGÖL) - Bingöl'ün Solhan ilçesinde 5 gün önce kaybolan parkinson hastası emekli öğretmen Kutbettin Keskin'in (45) cansız bedeni, evine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki dere yatağında bulundu.

Bingöl'ün Solhan ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi'nde yaşayan Kutbettin Keskin, 2 Mayıs'ta evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Yakınlarının kendi imkanlarıyla yaptığı aramalardan sonuç alınamaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbarın ardından bölgede başlatılan arama çalışmalarına AFAD ekipleri ve gönüllüleri, jandarma, UMKE, güvenlik korucuları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Ekipler, çalışmalarını özellikle Haçapur Deresi ve çevresinde yoğunlaştırdı.

Sürdürülen çalışmalar kapsamında Keskin'in cenazesi, yerleşim yerine yaklaşık 5 kilometre mesafedeki Dilektepe Köyü mevkisinde, Haçapur Deresi'nde bulundu.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Keskin'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.