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Kaybolan Telefonun Sahibi Bulundu

Kaybolan Telefonun Sahibi Bulundu
08.07.2026 09:28
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Ahmet Gezginci, unuttuğu telefonu Süleyman Mersin'e teslim ederek vicdanen rahatladı.

Hatay'da aracına aldığı gencin unuttuğu telefonu sahibine ulaştırmak için günlerdir çaba gösteren Ahmet Gezginci, bulduğu telefonu sahibi Süleyman Mersin'e teslim etti. Telefonundan ümidini kesen Mersin'e telefonunu teslim eden Gezginci, telefonunu teslim ettiği için vicdanının rahat olup artık gönül rahatlığıyla uyuyabileceğini söyledi.

Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Gezginci, geçtiğimiz Cumartesi günü Defne ilçesi Bostancık Mahallesi'ndeki Gözde düğün salonundan gelirken yol kenarında gördüğü iki genci, araca alarak gidecekleri yere bırakmak istedi. Yardımcı olmak amacıyla genç yolcuları aracına alan Gezginci, onları Gümüşgöze Mahallesi'ne indirdikten sonra yoluna devam etti. Olaydan bir gün sonra Gezginci, aracını oto yıkamaya verdi. Oto yıkamacı aracı temizlerken arka koltukta, gri renkte bir telefon fark etti. Gezginci, telefonu alıp şarjını doldurduktan sonra ekranda yazan 'Süleyman Mersin' adlı kişiyi sosyal medyada bulmaya çalıştı ancak sonuç alamadı. Telefonun sahibinin bulunmasını isteyen Gezginci, İhlas Haber Ajansı'nın yaptığı haber sayesinde telefonun sahibi olan Süleyman Mersin'e telefonu teslim etti. Yüz defa aramasına rağmen ulaşılmayınca telefonundan ümidini kesen Mersin, Gezginci'nin telefonu kendisine ulaştırdığı için teşekkür ettiğini söyledi.

"Aracıma aldığım gençlere telefonu teslim ettim, vicdanım rahatladı ve artık rahat uyuyabilirim"

Aracını aldığı gencin unuttuğu telefonu sahibine teslim etmesiyle vicdanının rahat olduğunu ifade eden Ahmet Gezginci, "Gencin kaybolan telefonu arabamın arka koltuğunda bulmuştum. Oto yıkamacıların olduğunu zannetmiştim ama yıkamacının değilmiş. Benim böyle bir telefonum yok dedi. Telefonun sahibine bulmak için haber yaptık. Haber sayesinde telefonun sahibini bulduk. Telefonu da kendisine teslim ettik. Aracıma aldığım gençler bunlardı ve telefonu teslim ettim. Vicdanım rahatladı ve artık rahat uyuyabilirim" dedi.

"O zamanda yüzden fazla kez aradık ama ulaşamayınca artık arabada düştüğünü de düşünmüyordum"

Otostop çektikleri araçta unuttuğu telefonuna kavuştuğu için mutlu olan genç Süleyman Mersin, "O gün çok dar bir cebi olan kıyafet giymiştim. Ondan dolayı arabada telefonum düşmüş ve kuzenimle konuştuğum için fark etmedim öyle kayboldu. O gün maça yetişmeye çalışıyorduk ve 10 dakika bir süre kalmıştı. Ondan dolayı Gözde Düğün Salonu'nun oradan otostop çektik. Abi de sağ olsun bizi yetiştirmek için durdu ve orada düştü. Telefonumun bulunacağını hiç düşünmüyordum. O zamanda yüzden fazla kez aradık ama ulaşamayınca artık arabada düştüğünü de düşünmüyordum, yürürken düşmüştür diye düşündüm. Biri almıştır veya kenarda köşede kalmıştır diye düşündüm. Ümidimi kesmiştim. Annem sabah uyandırdı. Telefonun haberlere çıkmış ve seni arıyorlar dedi. Kuzenim abinin telefonunun numarasını buldu ve öyle iletişim kurmayı başardık. Telefonumda önemli hatıralarım vardı. Arkadaşlarımla fotoğraflarım ve geziden fotoğraflar vardı. Abi bizle iletişim kurmayı bizi aradığı için çok teşekkür ederim. Böyle iyi bir insan olduğu için ona tekrardan teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Mersin, Yaşam, Yerel, Son Dakika

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