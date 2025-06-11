Kayıp Koyunlar Talas Belediyesi\'nin Müdahalesiyle Sahiplerine Kavuşturuldu

Kurban Bayramı'nın dördüncü gününde, Talas ilçesinde Halef Hoca Mezarlığı civarında kaybolan bir koyun sürüsü ve kuzuları, Talas Belediyesi'nin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde besicilik yapan sahipleri Kaan Özkan'a teslim edildi. Yaşanan bu sevindirici olay, hayvanseverlerin ve ilçe sakinlerinin yüzünü güldürdü.

Kurban Bayramı'nın yoğunluğu içinde Halef Hoca Mezarlığı yakınlarında başıboş gezen bir grup koyun ve kuzunun fark edilmesi üzerine Talas Belediyesi ekipleri harekete geçti. Güvenli bir şekilde toplanan hayvanlar, geçici olarak Talas Belediyesi Pati Evi'nde özel bir alanda muhafaza altına alındı. Burada veteriner hekimlerin kontrolünden geçirilen ve bakımları yapılan koyun ve kuzular, sahipleri bulunana kadar güvende tutuldu.

Belediyeye teşekkür

Hayvanların sahiplerine ulaşılmasıyla birlikte, Pati Evi'nde duygusal anlar yaşandı. Özkan, hayvanlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, Talas Belediyesi ekiplerine ve Pati Evi çalışanlarına titiz çalışmaları ve duyarlılıkları için teşekkür etti. Özellikle bir kuzunun Kaan Özkan tarafından kucaklanması ve sevgi gösterileri, hayvan sevgisinin en güzel örneklerinden biri oldu.

Talas Belediyesi, sadece sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarıyla değil, kırsal alanda yaşanan bu tür olaylara karşı gösterdiği hızlı ve sorumluluk bilinciyle de takdir topladı. Bu olay, belediyenin her canlıya gösterdiği özenin ve vatandaş odaklı hizmet anlayışının önemli bir göstergesi olarak kayıtlara geçti. - KAYSERİ