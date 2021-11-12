Kayıp Neslihan Batur'un cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

Kayıp bir kadının daha sevgilisi tarafından katledildiği ortaya çıktı. Cinayeti itiraf eden zanlı Müge Anlı'ya; "Karımdan da, sevgilimden de özür dilerim" demişti.

İstanbul Kartal'da yaşayan iki çocuk annesi 46 yaşındaki Neslihan Batur, geçtiğimiz Salı kayıplara karıştı. Annesine bir türlü ulaşamayan ve hayatından endişe eden N.K., Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı'nın programına başvurdu. Genç kız, annesinin kaybolduğu gün en son evli ve iki çocuk babası H.B. ile görüştüğünü; "Annemin 1,5 yıldır sevgilisiydi. Son günlerde kavga ediyorlardı" diyerek anlattı.

Bu bilgi üzerine bahsi geçen sevgili H.B.'ye ulaşan Müge Anlı, canlı yayında hakkındaki iddiaları sordu. Ardından Anlı'nın stüdyosuna gelen H.B.; "Karımdan da, sevgilim Neslihan'dan da çok özür dilerim. Çok pişmanım" dedi.

H.B., kayıp kadınla ilgili açıklamalarına devam ettiği sırada Müge Anlı stüdyosuna gelen, İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı kayıp büro amirliği ekipleri H.B.'nin ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü. Köşeye sıkışan H.B., cinayeti itiraf etmek zorunda kaldı.

Su kuyusunda bulundu

Neslihan Batur'un 9 Kasım günü güvenlik görevlisi olarak çalıştığı atıl haldeki fabrikaya geldiğini, tartıştıklarını ve 46 yaşındaki kadını öldürdükten sonra fabrika içinde bulunan kuyuya attığı itiraf etti. Üç gündür kayıp olarak aranan Neslihan Batur'un cansız bedeni, katil zanlısının gösterdiği 10 metre derinliğindeki su kuyusunda bulundu. - İSTANBUL