Kayısıyı don vurdu - Son Dakika
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Kayısıyı don vurdu

19.04.2022 03:42
Kayısıyı don vurdu

Kayısıyı don vurdu Çiftçinin 12 aylık emeği 1 saatte yok oldu Elazığ'ın Baskil ilçesinde çiftçinin en önemli gelir kaynağı olan kayısı, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi nedeniyle yandı.

Kayısıyı don vurdu

Çiftçinin 12 aylık emeği 1 saatte yok oldu

ELAZIĞ - Elazığ'ın Baskil ilçesinde çiftçinin en önemli gelir kaynağı olan kayısı, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi nedeniyle yandı.

Türkiye'nin önemli kayısı üretim merkezlerinden olan Elazığ'ın Baskil ilçesinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle birlikte ilçe genelinde 100 bin dekar alanda 1 milyona yakın kayısı ağacının çoğunu don vurdu. Yaşanan bu don olayının ardından çiftçinin 12 aylık emekleri 1 saatte yok oldu.

Öte yandan, Baskil Belediyesi yaşanan don olayının ardından hemen sahaya inerek kayısı bahçelerinde incelemelerde bulunup hasar tespit çalışmalarına başladı.

Her dönem olduğu gibi bu sene de kayısının kısmen yandığını belirten Gemici Köyü Muhtarı Ali Aydemir, "Yanmadan dolayı vatandaşın elinde en fazla 30 ile 35 liradan kayısıları topladılar. Kayısı vatandaşta bittikten sonra piyasa 80-90 lirayı buldu. Neticede vatandaş ve köylü kazanmıyor. Stokçu mu diyelim esnaf mı diyelim nasıl bir zihniyetse stokçular bu şekilde fiyatları istedikleri gibi yükseltip düşürüyorlar" dedi.

İnsanların emeğinden sonra hava şartları nedeniyle aşırı bir don olayı olduğunu aktaran Baskil ilçesi Odabaşı Mahallesi Muhtarı Allattin Karakol, "Hava durumu eksi 7-8 derecelere geldi bundan dolayı da kayısılarımız yandı" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

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