Gökçeada Kaymakamı gaziler ve şehit aileleriyle bayramlaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gökçeada Kaymakamı gaziler ve şehit aileleriyle bayramlaştı

Gökçeada Kaymakamı gaziler ve şehit aileleriyle bayramlaştı
29.05.2026 10:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde Kurban Bayramı vesilesiyle Kaymakam Osman Acar gaziler ve şehit aileleriyle bir araya gelerek bayramlaştı.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde Kurban Bayramı vesilesiyle Kaymakam Osman Acar gaziler ve şehit aileleriyle bir araya gelerek bayramlaştı.

Gökçeada Kaymakamı Osman Acar, Kurban Bayramı vesilesiyle ilçede yaşayan Kıbrıs Gazileri Kemal Avcı ve Hüseyin Kırıcı'yı ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti. Ziyarette gazilerle yakından ilgilenen Kaymakam Osman Acar, gazilerin milletin şeref nişanesi olduğunu ifade ederek, onların fedakarlıklarının daima minnet ve hürmetle yad edildiğini belirtti.

Ziyaret çerçevesinde Gökçeada'da yaşayan şehit aileleriyle de bir araya gelen Kaymakam Osman Acar, şehit yakınlarının bayramını tebrik ederek devletin her daim şehit ailelerinin ve gazilerinin yanında olduğunu vurguladı. Aziz şehitlerin emanetleri olan kıymetli aileleriyle yakından ilgilenen Kaymakam, onların talep ve düşüncelerini dinleyerek birlik, beraberlik ve vefa duygusunun önemine dikkat çekti.

Program kapsamında ilçede bulunan aziz şehidin kabri de ziyaret edildi. Dualarla gerçekleştirilen kabir ziyaretinde şehit rahmet, minnet ve şükranla yad edilirken; vatan uğruna canlarını feda eden tüm kahramanlar için dua edildi. Kaymakam Osman Acar, yaptığı değerlendirmede; "Şehitlerimiz ve gazilerimiz bu aziz vatanın bağımsızlığının ve milletimizin istikbalinin en büyük teminatıdır. Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz bizlere emanet olup, devletimizin şefkat eli ve vefa duygusu daima yanlarında olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kurban Bayramı, Osman Acar, Çanakkale, Gökçeada, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gökçeada Kaymakamı gaziler ve şehit aileleriyle bayramlaştı - Son Dakika

İstanbul’da kritik zirve Dünya tarım ve gıda güvenliği için toplanıyor İstanbul’da kritik zirve! Dünya tarım ve gıda güvenliği için toplanıyor
Ankara kulisleri yangın yeri Mansur Yavaş’ın suskunluğunun nedeni belli oldu Ankara kulisleri yangın yeri! Mansur Yavaş'ın suskunluğunun nedeni belli oldu
Kılıçdaroğlu’nun A Takımı netleşti Parti sözcülüğüne Berhan Şimşek geliyor Kılıçdaroğlu'nun A Takımı netleşti! Parti sözcülüğüne Berhan Şimşek geliyor
Tatilciler Muğla’ya akın etti Araç kuyruğu 22 kilometreye ulaştı Tatilciler Muğla'ya akın etti! Araç kuyruğu 22 kilometreye ulaştı
Havalar ısındı, kabus geri döndü Kene şimdiden 3 can aldı Havalar ısındı, kabus geri döndü! Kene şimdiden 3 can aldı
Kılıçdaroğlu evinin önünde partililerle bayramlaştı Programa Gürsel Tekin de katıldı Kılıçdaroğlu evinin önünde partililerle bayramlaştı! Programa Gürsel Tekin de katıldı

10:35
Aziz Yıldırım bombayı patlatıyor Fener’e Osimhen ayarında golcü
Aziz Yıldırım bombayı patlatıyor! Fener'e Osimhen ayarında golcü
10:28
Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası
Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası
09:37
Altında rota değişti, piyasada yeni hesap başladı
Altında rota değişti, piyasada yeni hesap başladı
09:17
Kulübü Premier Lig’e çıkaran Acun Ilıcalı’ya büyük şok: Soruşturma başlatıldı
Kulübü Premier Lig’e çıkaran Acun Ilıcalı'ya büyük şok: Soruşturma başlatıldı
09:03
Bu nasıl baba 3 yaşındaki Poyraz’ı parçalara ayırmış
Bu nasıl baba! 3 yaşındaki Poyraz'ı parçalara ayırmış
08:55
Karadeniz’de Türk gemisine İHA saldırısı Yaralılar var
Karadeniz'de Türk gemisine İHA saldırısı! Yaralılar var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 10:43:12. #7.12#
SON DAKİKA: Gökçeada Kaymakamı gaziler ve şehit aileleriyle bayramlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.