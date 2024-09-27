Kaymakam Adem Kaya, Yangından Korunma ve İtfaiyecilik Haftası’nı Kutladı - Son Dakika
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Kaymakam Adem Kaya, Yangından Korunma ve İtfaiyecilik Haftası’nı Kutladı

Kaymakam Adem Kaya, Yangından Korunma ve İtfaiyecilik Haftası’nı Kutladı

Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya, Yangından Korunma ve İtfaiyecilik Haftası kapsamında itfaiye ekipleriyle bir araya gelerek, yangın güvenliği konusunun önemine dikkat çekti ve bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceğini belirtti.

27.09.2024 22:58  Güncelleme: 23:00
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Kaymakam Adem Kaya itfaiye haftasını kutladı

Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya, 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanan "Yangından Korunma ve İtfaiyecilik Haftası" kapsamında, Çaycuma Belediyesi İtfaiye Ekibi tarafından kurulan bilgilendirme standını ziyaret etti.

Ziyaret sırasında itfaiye ekipleri, Kaya'ya yangın öncesi, yangın anı ve yangın sonrası alınması gereken güvenlik önlemleri hakkında bilgi verdi. Kaymakam Kaya, yangın güvenliği konusunun hayati önem taşıdığını belirterek, bu tür bilgilendirme etkinliklerinin halkın farkındalığını artırmada büyük rol oynadığını vurguladı.

Kaya, vatandaşların yangın güvenliği konusunda bilinçlendirilmesinin önemine dikkat çekerken, itfaiye ekiplerinin yangın güvenliğiyle ilgili sundukları pratik bilgilerin oldukça faydalı olduğunu söyledi. Standı ziyaret eden vatandaşlar da yangın öncesi alınması gereken önlemler, yangın sırasında yapılması gerekenler ve yangın sonrasında izlenecek yollar hakkında detaylı bilgi alma fırsatı buldu.

Yangından Korunma ve İtfaiyecilik Haftası kapsamında düzenlenen bu tür etkinliklerin, toplumda yangın güvenliği bilincini artırmada büyük fayda sağladığını ifade eden Kaymakam Kaya, bu gibi bilgilendirme çalışmalarının devam edeceğini belirtti. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kaymakam Adem Kaya, Yangından Korunma ve İtfaiyecilik Haftası’nı Kutladı - Son Dakika

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