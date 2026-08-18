Kaymakam Akpınar Bamya Hasadına Katıldı

Hatay'ın Erzin ilçesinde Kaymakam Yunus Emre Akpınar, bamya hasadının yapıldığı alanda incelemelerde bulunarak hasada katıldı.

Bereketli toprakların yer aldığı Hatay'da yaz mevsimi bereketi yaşanıyor. Erzin ilçesinde vatandaşın ekini yaptığı bamyanın hasadına başladı.

Kaymakam Akpınar, bamya hasadının gerçekleştirildiği alana giderek çalışmalar hakkında bilgi aldı ve üreticilerle bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında rahatsızlığı bulunan İzzet Gümüştaş'ı da ziyaret eden Akpınar, geçmiş olsun dileklerini ileterek acil şifalar diledi.