Kaymakam Akpınar Mustafalı Camii'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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Kaymakam Akpınar Mustafalı Camii'ni Ziyaret Etti

Kaymakam Akpınar Mustafalı Camii\'ni Ziyaret Etti
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Erzin Kaymakamı Akpınar, restorasyon çalışmalarını inceledi ve bilgi aldı.

Erzin Kaymakamı Yunus Emre Akpınar, ilçede restorasyon çalışmaları devam eden Mustafalı Camii'ni ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Gerçekleştirilen ziyarette, tarihi camide devam eden restorasyon çalışmaları yerinde incelendi. Yetkililerden çalışmaların mevcut durumu ve yürütülen süreç hakkında bilgi alan Kaymakam Akpınar, tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmaları değerlendirdi.

Mustafalı Camii'nin restorasyon çalışmalarının tarihi ve kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması amacıyla sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: İHA

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