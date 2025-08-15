Kaymakam Arıkan Jandarma Karakolunu Ziyaret Etti

Erzincan'ın Kemaliye ilçe Kaymakamı Emirhan Arıkan, Başpınar Jandarma Karakolunu ziyaret ederek incelemede bulundu.

Kaymakam Arıkan, Başpınar Jandarma Karakolu Komutanlığı'nı ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar ve karakolun işleyişi hakkında bilgi aldı.

Vatanın huzur ve güvenliği için görev yapan askerlere teşekkür eden Kaymakam Arıkan, görevlerinde kolaylık ve başarılar diledi.

Kaymakam Arıkan daha sonra ilçeye bağlı Şahinler ve Buğdaypınar köylerini ziyaret etti. Köylerde vatandaşların istek ve talepleri dinleyip Kaymakam Arıkan, misafirperverlikleri için köy halkına teşekkür etti. - ERZİNCAN