Kaymakam Ateş Malgaçemir’i Ziyaret Etti - Son Dakika
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Kaymakam Ateş Malgaçemir’i Ziyaret Etti

Kaymakam Ateş Malgaçemir’i Ziyaret Etti

Sultanhisar Kaymakamı Ateş, Malgaçemir’de okul ve sağlık evini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

19.02.2025 10:56
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Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş Malgaçemir Mahallesi'nde bulunan sağlık evi ve ilkokulu ziyaret etti.

Malgaçemir Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner ve diğer kurum amirleri ile birlikte Malgaçemir İlköğretim Okulu'nu ziyaret etti. Okulda incelemelerde bulunan Kaymakam Ateş'in ziyaretinde, okulda yapılan incelemelerde, eğitim altyapısının durumu, öğrencilerin ihtiyaçları ve okulun genel fiziki şartları değerlendirildi. Öğrencilerle yakından ilgilenerek eğitim öğretim hayatlarında başarılar diledi. Okulda, eğitim kalitesinin artırılması için gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini belirten Kaymakam Ateş, tüm öğrencilerin en iyi şartlarda eğitim alması için ilgili kurumlarla iş birliği içinde çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

Kaymakam Ateş okul ziyaretinin ardından İlçe Başhekimi Emre Demirel ve diğer kurum amirleri ile birlikte Malgaçemir Mahallesi'nde faaliyet gösteren sağlık evini de ziyaret etti. Ziyaret sırasında sağlık evinin mevcut durumu ve ihtiyaçları hakkında yetkililerden bilgi alan Kaymakam Ateş, bölgedeki sağlık hizmetlerinin daha verimli hale gelmesi için yapılması gereken çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulundu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Sultanhisar, Sağlık, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kaymakam Ateş Malgaçemir’i Ziyaret Etti - Son Dakika

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