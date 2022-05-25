Kaymakam Ateş, Ovacık köyünde 'Halk Toplantısı' yaptı - Son Dakika
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Kaymakam Ateş, Ovacık köyünde 'Halk Toplantısı' yaptı

25.05.2022 11:47
Kaymakam Ateş, Ovacık köyünde 'Halk Toplantısı' yaptı

Afyonkarahisar Başmakçı Kaymakamı Ali Ekber Ateş, köy ziyaretleri çerçevesinde Ovacık köyünde 'Halk Toplantısı' yaptı.

Afyonkarahisar Başmakçı Kaymakamı Ali Ekber Ateş, köy ziyaretleri çerçevesinde Ovacık köyünde 'Halk Toplantısı' yaptı.

Kaymakam Ateş, İl Genel Meclis üyeleri ve daire amirleri ile Başmakçı ilçesine bağlı Ovacık köyünde Halk Toplantısı düzenledi. Toplantıda Kaymakam Ateş, köyün eksikleri ve ihtiyacı konusunda muhtardan bilgi aldı. Köy halkı ile bir süre sohbet etti, onları dinleyen Kaymakam Ateş, ihtiyaçlarını yerinde gördü, yardımcı olmaları için ilgili kurum amirlerine talimat verdi. Kaymakam Ateş, toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Halkımızın yanında olduğumuzu hatırlatmak isterim. Her hangi bir sıkıntıları ve dertleri olduğunda çözmek için gerekeni yapacağız. Belirli aralıklarla ziyaretlerimizi tekrarlayacağız" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaymakam Ateş, Ovacık köyünde 'Halk Toplantısı' yaptı
Kaymakam Ateş, Ovacık köyünde 'Halk Toplantısı' yaptı
Kaymakam Ateş, Ovacık köyünde 'Halk Toplantısı' yaptı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Karahisar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kaymakam Ateş, Ovacık köyünde 'Halk Toplantısı' yaptı - Son Dakika


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