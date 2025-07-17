Diyarbakır'ın Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, Dicle İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek görev başındaki personeller ile bir araya geldi.
Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, ziyarette ilçenin güvenliği ve kamu düzenin sağlanmasına yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, ilçede yeni göreve başlayan Dicle İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Salih Yahya Koca'ya da yeni görevinin hayırlı olması dileğinde bulundu. - DİYARBAKIR
Son Dakika › Yerel › Kaymakam Atış Jandarma Komutanlığı'nı Ziyaret Etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?