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Kaymakam Ayrancı, Örenli köyünde incelemede bulundu - Son Dakika

Kaymakam Ayrancı, Örenli köyünde incelemede bulundu

16.12.2021 14:13
Kaymakam Ayrancı, Örenli köyünde incelemede bulundu

Adıyaman'ın Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, Örenli Köyünde incelemelerde bulundu.

Adıyaman'ın Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, Örenli Köyünde incelemelerde bulundu.

Gölbaşı ilçesine bağlı Örenli Köyünü ziyaret eden Kaymakam İhsan Ayrancı, köylülerle bir araya gelerek burada alt yapı ve içme suyu çalışmaları ile ilgili incelemelerde bulundu. İlçe Özel İdare Müdür Vekili Sait Özdemir ve ilçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefi İzzet Başaran'ın eşlik ettiği Kaymakam İhsan Ayrancı, köyde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Kaymakam Ayrancı, yaptığı incelemelerin ardından köylülerle sohbet ederek onların sorun ve sıkıntılarını dinleyip, her hangi bir taleplerinin olup olmadığını sordu. - ADIYAMAN

Kaymakam Ayrancı, Örenli köyünde incelemede bulundu
Kaymakam Ayrancı, Örenli köyünde incelemede bulundu

Hisarcık, Adıyaman, Gölbaşı, Ayrancı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kaymakam Ayrancı, Örenli köyünde incelemede bulundu - Son Dakika


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