Kaymakam Balcı, Fethiye'de görevine başladı - Son Dakika
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Kaymakam Balcı, Fethiye'de görevine başladı

21.03.2022 14:46
Kaymakam Balcı, Fethiye'de görevine başladı

Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat'ın Uşak Vali Yardımcılığına atanmasının ardından Fethiye Kaymakamlığına atanan Ağrı-Diyadin Kaymakamı Alper Balcı görevine başladı.

Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat'ın Uşak Vali Yardımcılığına atanmasının ardından Fethiye Kaymakamlığına atanan Ağrı- Diyadin Kaymakamı Alper Balcı görevine başladı. Kaymakam Vekili Hayrettin Balcıoğlu'ndan bugün görevi devralan Alper Balcı, Fethiye Kaymakamlığı görevine başladı.

Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat'ın Uşak Vali Yardımcılığına atanmasının ardından Fethiye Kaymakamlığına atanan Ağrı- Diyadin Kaymakamı Alper Balcı görevine başladı. Kaymakam Vekili Hayrettin Balcıoğlu'ndan bugün görevi devralan Alper Balcı, Fethiye Kaymakamlığı görevine başladı. Sabah saatlerinde Dalaman Havalimanı Hudut Mülki İdare Amiri ve Fethiye Kaymakam Vekili Hayrettin Balcıoğlu, Fethiye'ye gelerek yeni Kaymakam Alper Balcı'ya başarılar dileyerek görevi teslim etti. Kaymakam Balcı, Balcıoğlu'na yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek Kaymakamlık Binası önüne kadar uğurladı. Görev yaptığı bölgelerde 'efsane Kaymakam' olarak bilinen evli 2 çocuk babası Efsane Kaymakam Alper Balcı'nın Kaymakamlık görevlileri ile bir tanışma toplantısı yaptığı öğrenildi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kaymakam Balcı, Fethiye'de görevine başladı - Son Dakika


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