Kaymakam Başara'dan şehit ailelerine ziyaret - Son Dakika
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Kaymakam Başara'dan şehit ailelerine ziyaret

Kaymakam Başara\'dan şehit ailelerine ziyaret
15.07.2026 16:12
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Siirt’in Kurtalan Kaymakamı Salih Başara, göreve başlamasının ardından ilk ziyaretini şehit ailelerine gerçekleştirdi. Şehit er Metin Yoltay ve şehit komiser yardımcısı Yaser Karataş’ın aileleriyle bir araya gelen Başara, onların talep ve sorunlarını dinleyerek devletin her zaman yanlarında olduğunu vurguladı.

Siirt'in Kurtalan Kaymakamı Salih Başara, şehit aileleriyle görüştü.

Kurtalan Kaymakamı Salih Başara, göreve başlamasının ardından ilk ziyaretini şehit ailelerine yaptı. Başara, şehit er Metin Yoltay ile şehit komiser yardımcısı Yaser Karataş'ın aileleriyle bir araya geldi. Görüşmede, aile bireyleriyle yakından ilgilenen Başara, şehit yakınlarıyla sohbet ederek talep ve sorunlarını dinledi. Şehit ailelerinin her zaman öncelikleri arasında yer aldığını belirten Kaymakam Başara, devletin kapılarının kendilerine daima açık olduğunu ifade etti. - SİİRT

Kaynak: İHA

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