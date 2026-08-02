Kaymakam Battal Yaz Kur\'an Kursu\'nu Ziyaret Etti

Aydın'ın Karacasu ilçesinde Kaymakam İsmail Battal, Cabi Mahallesi'nde düzenlenen Yaz Kur'an Kursu ile 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Karacasu Kaymakamı İsmail Battal, eşi Ebru Battal ve ilçe protokolü ile birlikte Cabi Mahallesi'nde gerçekleştirilen Yaz Kur'an Kursu ile 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nu ziyaret etti. Ziyarette öğrencilerle yakından ilgilenen Kaymakam Battal, kurslarda yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı. Öğrencilerle sohbet ederek başarı dileklerinde bulunan Kaymakam Battal, Yaz Kur'an Kursu ile 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nda görev yapan din görevlilerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Ziyaret, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.