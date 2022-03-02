Kaymakam Bayar vatandaşların şikayetlerini dinledi - Son Dakika
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Kaymakam Bayar vatandaşların şikayetlerini dinledi

02.03.2022 13:23
Kaymakam Bayar vatandaşların şikayetlerini dinledi

Muğla'nın Bodrum ilçesi Kaymakamı Bilgehan Bayar ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Güvercinlik Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek incelemelerde bulundu.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Kaymakamı Bilgehan Bayar ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Güvercinlik Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek incelemelerde bulundu.

Bodrum Kaymakamlığı tarafından düzenlenen halk toplantısına Kaymakam Bayar ve Başkan Aras ile birlikte Güvercinlik Muhtarı Günay Şafak, kaymakamlık ve belediye ilgili daire amirleri katıldı. Vatandaşların şikayet ve taleplerini dinleyen Kaymakam Bayar ve Başkan Aras, Güvercinlik sahilinde, geçtiğimiz yıl Bodrum Belediyesi tarafından gerçekleştirilen sahil düzenleme çalışmalarını da inceledi.

Çocuklardan Başkan Aras'a yoğun ilgi

Güvercinlik sahilindeki incelemelerin ardından vatandaşlardan gelen talep üzerine Güvercinlik Sudi Özkan İlk ve Ortaokulu'na giden Kaymakam Bayar ve Başkan Aras, okulda incelemelerde bulundu.

Okul bahçesinde çocuklarla bir araya gelen Başkan Aras, çocukların yoğun ilgisiyle karşılandı. Çocuklarla sohbet eden Başkan Aras'a bazı çocuklar yazdıkları mektupları teslim ederken bazı çocuklar ise telefon numaralarını vererek kendilerini aramalarını istedi.

Kaymakam Bayar ve Başkan Aras, Güvercinlik ziyareti sırasında vatandaşlardan gelen bazı şikayetlerin hızlıca çözüme kavuşması için ilgili birimlere talimat verdi. - MUĞLA

Kaymakam Bayar vatandaşların şikayetlerini dinledi
Kaymakam Bayar vatandaşların şikayetlerini dinledi
Kaymakam Bayar vatandaşların şikayetlerini dinledi
Kaymakam Bayar vatandaşların şikayetlerini dinledi
Kaymakam Bayar vatandaşların şikayetlerini dinledi
Kaymakam Bayar vatandaşların şikayetlerini dinledi

YORUMLAR
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Bodrum-Anamur arasında denizde kuvvetli fırtına bekleniyor Bodrum-Anamur arasında denizde kuvvetli fırtına bekleniyor Seyir halindeyken yanan kamyonet kullanılamaz hale geldi Seyir halindeyken yanan kamyonet kullanılamaz hale geldi

Güvercinlik, Bodrum, Muğla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kaymakam Bayar vatandaşların şikayetlerini dinledi - Son Dakika


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