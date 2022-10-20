Kaymakam Bolat: "Esnaflar mahalle kültürünün yaşatılmasında önemli bir yere sahip" - Son Dakika
Üye Girişi

Kaymakam Bolat: "Esnaflar mahalle kültürünün yaşatılmasında önemli bir yere sahip"

20.10.2022 11:49
Kaymakam Bolat: "Esnaflar mahalle kültürünün yaşatılmasında önemli bir yere sahip"

Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat, esnafların mahalle kültürünün yaşatılmasında önemli bir yere sahip olduğunu kaydetti.

Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat, esnafların mahalle kültürünün yaşatılmasında önemli bir yere sahip olduğunu kaydetti.

Kaymakam Bolat, 3 nesilden beri bakkalcı esnafı Hicazi Nalbant'ı ziyaret ederek mahalleli ile bir araya geldi. Kaymakam Bolat, mahalle kültürünün yaşatılmasından esnafların önemli bir pay sahibini olduğunu kaydederek, bunun aynı zamanda Türk milletinin vazgeçilmezlerinden birisi olduğuna değindi. Mahallelinin sorun ve taleplerini de dinleyen Kaymakam Bolat, sorunların çözülmesi konusunda ilgili kurumlara talimat verdi.

Programa ayrıca Emniyet Müdürü Ahmet Gürfidan, Bolvadin Jandarma Başçavuş Hasan Ürek, Bolvadin Sosyal Yardımlaşma Vakıf Müdürü Hakan Gümüş ve kurum müdürleri de eşlik etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Düzensiz göçmenlere yönelik denetim yapıldı Düzensiz göçmenlere yönelik denetim yapıldı AFYONKARAHİSAR - Minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı AFYONKARAHİSAR - Minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı Son Dakika | Servis aracının otomobille çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı Son Dakika | Servis aracının otomobille çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı

Taner BOLAT, Karahisar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kaymakam Bolat: 'Esnaflar mahalle kültürünün yaşatılmasında önemli bir yere sahip' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:11 Shakira'nın yeni şarkısının klibi ve sözleri bomba etkisi yarattı! Kalbinin silahla vurulmasıyla Pique'ye gönderme yaptı
15:05 60 yaşındaki İlham Aliyev halter kaldırdı, Cumhurbaşkanı Erdoğan şaşkınlığını gizleyemedi
14:48 Kahramanmaraş, 4.5 büyüklüğündeki depremle sallandı
14:36 MHK Başkan Vekili Murat Ilgaz: VAR açık ve net şekilde gözden kaçan ciddi hatanın peşindedir, daha doğru kararın peşinde değildir
14:11 TFF binasına saldıran şahıslar hakkında hazırlanan fezlekede 285 yıla kadar hapis cezası talep edildi
14:03 Merkez Bankası politika faizini 1,5 puan indirdi: Yüzde 12'den 10,5'e düştü
13:32 Kilosunu 100 bin liraya satılan bitki için dünyanın dört bir yanından Safranbolu'ya turist yağıyor
13:03 Türk Tabipleri Birliği'nin "TSK kimyasal silah kullanıyor" iddiasına MSB'den yanıt: Bu tür mühimmat, TSK envanterinde bulunmamaktadır
12:41 Güzel oyuncu Merve Oflaz'ın kasık dekolteli pantolonu sosyal medyada gündem oldu
14:22 26 yaşındaki İran asıllı Romina Pourmokhtari, İsveç'in en genç bakanı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2022 15:45:56. #1.11#
SON DAKİKA: Kaymakam Bolat: "Esnaflar mahalle kültürünün yaşatılmasında önemli bir yere sahip" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement