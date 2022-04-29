Kaymakam Bolat vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor - Son Dakika
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Kaymakam Bolat vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor

29.04.2022 10:01
Kaymakam Bolat vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor

Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Kaymakam Bolat, devletin her zaman vatandaşının yanında olduğunu ifade ederek, vatandaşın sorunlarını çözmek için gereken desteği verdiklerini söyledi.

Bolvadin'de göreve geldiği günden bu yana sürekli halkla iç içe olan Kaymakam Bolat, mesaisi bittiğinde makamından çıkıp çarşı ve mahallelerde yürüyüp esnaf ve vatandaşlarla sohbet ediyor.

Kaymakam Bolat, devletin her zaman vatandaşının yanında olduğunu ifade ederek, vatandaşın sorunlarını çözmek için gereken desteği verdiklerini kaydetti. Vatandaşların öneri ve taleplerini dinlemek için ziyaretlerde bulunduğunu ifade eden Kaymakam Bolat "Amacımız halkımızın sorununu çözebilmek, derdine derman olabilmek. Bizim derdimiz millete hizmet etmek. Heyecan ve şevkle çalışmaya, milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Gayemiz, var gücümüzle, vatandaşımıza hizmet etmektir" dedi.

Gittiği mahallelerde halkın yoğun ilgisiyle karşılaşan Kaymakam Bolat, samimi bir ortamda sohbet etti Ziyaretinden memnuniyet duyan mahalle sakinleri ve esnaflar Kaymakam Bolat'a teşekkür ettiler. - AFYONKARAHİSAR

Kaymakam Bolat vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor
Kaymakam Bolat vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor
Kaymakam Bolat vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor

YORUMLAR
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Taner BOLAT, Karahisar, Esnaf, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kaymakam Bolat vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor - Son Dakika


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