Kaymakam\'dan Yaban Mersini Ziyareti

Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya, beraberinde İlçe Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Verim ile İlçe Özel İdare Müdürü Kemalettin Yaşar'la birlikte İbrahim Aldıraklı'ya ait yaban mersini bahçesi ile soğuk hava paketleme ve otomasyon ünitesini ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında üretim süreçleri hakkında yetkililerden bilgi alan Kaymakam Kaya, yaban mersini yetiştiriciliğinin bölge tarımı açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Modern tarım tekniklerinin kullanıldığı bahçede yapılan incelemelerde, meyve kalitesi ve verimliliği konusunda detaylı değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaymakam Kaya, bölgedeki tarımsal kalkınmaya katkı sağlayan bu tür girişimlerin desteklenmesinin önemine değinerek, üreticilere başarılar diledi. - ZONGULDAK