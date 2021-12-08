Üye Girişi
Kaymakam Demirer 1071 Malazgirt Spor Kulübü ile bir araya geldi - Son Dakika

Kaymakam Demirer 1071 Malazgirt Spor Kulübü ile bir araya geldi

08.12.2021 11:24
Kaymakam Demirer 1071 Malazgirt Spor Kulübü ile bir araya geldi

Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, 1. Amatör Lig'de ilçeyi başarılı şekilde temsil eden 1071 Malazgirt Spor Kulübü sporcuları ve teknik heyetiyle bir araya geldi.

Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, 1. Amatör Lig'de ilçeyi başarılı şekilde temsil eden 1071 Malazgirt Spor Kulübü sporcuları ve teknik heyetiyle bir araya geldi.

Oynadığı beş maçta 10 puan toplayan ve Muş 1. Amatör Lig 3. Grup'ta yer alan 1071 Malazgirt Spor Kulübü sporcuları ve teknik heyetiyle bir araya gelen Kaymakam Demirer, başarılarından dolayı kendilerini tebrik etti. İlçede spora verdikleri desteklerden dolayı Kaymakam Demirer'e teşekkür eden 1071 Malazgirt Spor Kulübü Başkanı İsmail Türeli, ise Kaymakam Demirer'e üzerinde ismi yazılı forma ve kulübün flamasını hediye etti. - MUŞ

Kaymakam Demirer 1071 Malazgirt Spor Kulübü ile bir araya geldi
Kaymakam Demirer 1071 Malazgirt Spor Kulübü ile bir araya geldi
Kaymakam Demirer 1071 Malazgirt Spor Kulübü ile bir araya geldi
Kaymakam Demirer 1071 Malazgirt Spor Kulübü ile bir araya geldi
Kaymakam Demirer 1071 Malazgirt Spor Kulübü ile bir araya geldi
Kaymakam Demirer 1071 Malazgirt Spor Kulübü ile bir araya geldi

Amatör Lig, Malazgirt, Muş, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kaymakam Demirer 1071 Malazgirt Spor Kulübü ile bir araya geldi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Almanya'da 16 yıllık Merkel dönemi bitiyor! Koltuğu Olaf Scholz devralacak 11:34 Almanya'da 16 yıllık Merkel dönemi bitiyor! Koltuğu Olaf Scholz devralacak
Digor aşiretinin düğününde balya balya dolar- euro- TL! 11:21 Digor aşiretinin düğününde balya balya dolar- euro- TL! 14 ilde eş zamanlı lüks araç operasyonu! Milyon dolarlık otomobillere el konuldu 11:18 14 ilde eş zamanlı lüks araç operasyonu! Milyon dolarlık otomobillere el konuldu Teşkilat'ın 26. bölüm fragmanı yayınlandı! Çağlar Ertuğrul diziden ayrılıyor mu? 11:17 Teşkilat'ın 26. bölüm fragmanı yayınlandı! Çağlar Ertuğrul diziden ayrılıyor mu? Karan Özçivit'in 08:26 Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum Plajda cinsel ilişkiye giren çift gözaltına alındı 18:01 Plajda cinsel ilişkiye giren çift gözaltına alındı 15 balta darbesiyle eşini öldüren kadın,mahkemede polisleri suçladı 16:44 15 balta darbesiyle eşini öldüren kadın,mahkemede polisleri suçladı Başkan Maçoğlu, Tunceli'ye gelen avcı grubuna tepki gösterdi: Para karşılığında masum bir canlıyı katletmek en büyük vahşilik 16:35 Başkan Maçoğlu, Tunceli'ye gelen avcı grubuna tepki gösterdi: Para karşılığında masum bir canlıyı katletmek en büyük vahşilik

Son Dakika Haberleri
11:33 Almanya'da 16 yıllık Merkel dönemi bitiyor! Koltuğu Olaf Scholz devralacak
11:24 Valilikten açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş
11:21 Digor aşiretinin düğününde balya balya dolar- euro- TL!
11:19 Güvenlik görevlilerinin görev yaptıkları hastaneye cenazeleri gitti
11:17 Engelli ve yaşlı maaşları hesaplara yatırılmaya başlandı!
11:14 Şehit babasını gözaltına alıp sonrasında "Pardon" diyerek serbest bıraktılar
11:10 88'lik nine ördüğü yün çorapları Mehmetçiğe gönderdi!
11:03 Yükselişle başlayan dolar, 13,61 seviyelerine oturdu
11:00 Araç sahipleri, aracınızın yaşına göre ödeyeceğiniz yeni vergiler burada!
10:55 Cübbeli'den Haluk Bilginer ve ekibine tam not
Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş         
11:37
Valilikten açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş Valilikten açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş         
11:25
Güvenlik görevlilerinin görev yaptıkları hastaneye cenazeleri gitti Güvenlik görevlilerinin görev yaptıkları hastaneye cenazeleri gitti         
11:20
Engelli ve yaşlı maaşları hesaplara yatırılmaya başlandı! Engelli ve yaşlı maaşları hesaplara yatırılmaya başlandı!         
11:18
TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor         
08:56
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! ! Ana gündem maddesi ekonomi olacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! ! Ana gündem maddesi ekonomi olacak         
22:12
Son Dakika! Fatih Terim yürekleri ağza getirdi! Hastaneye kaldırılan deneyimli hoca tedavi altına alındı Son Dakika! Fatih Terim yürekleri ağza getirdi! Hastaneye kaldırılan deneyimli hoca tedavi altına alındı         
18:01
Öğrenci yurdunda dehşet! Kafasını satırla kesip, göğsünün üstüne koydu: Deccal'i vurdum Öğrenci yurdunda dehşet! Kafasını satırla kesip, göğsünün üstüne koydu: Deccal'i vurdum         
16:36
Son dakika! Burundi'de hapishanede yangın çıktı! 38 mahkum yanarak hayatını kaybetti Son dakika! Burundi'de hapishanede yangın çıktı! 38 mahkum yanarak hayatını kaybetti         
16:33
AK Partili Öznur Çalık, Katar Emiri Al Sani'nin elini sıkmadı! ''Pandemi alışkanlığı'' dedi AK Partili Öznur Çalık, Katar Emiri Al Sani'nin elini sıkmadı! ''Pandemi alışkanlığı'' dedi         
16:15
Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler         
16:13
Son dakika: Motorine 66 kuruş zam geldi! Güncel fiyatı 10 lirayı geçti Son dakika: Motorine 66 kuruş zam geldi! Güncel fiyatı 10 lirayı geçti         
16:11
İçine giren 30 saniyede ne olduğunu anlamadan ölüyor! İçine giren 30 saniyede ne olduğunu anlamadan ölüyor!         
16:08
Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni oranlar! Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni oranlar!         
15:35
Öldürmeden önce kendi mezarını kazdırdılar! Öldürmeden önce kendi mezarını kazdırdılar!         
15:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2021 11:41:00. #1.13#
SON DAKİKA: Kaymakam Demirer 1071 Malazgirt Spor Kulübü ile bir araya geldi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement