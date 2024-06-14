Kaymakam Ertaş Şehit ve Gazi ailelerini ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kaymakam Ertaş Şehit ve Gazi ailelerini ziyaret etti

Fethiye İlçe Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Kurban Bayramı münasebetiyle şehit ve gazi ailelerine anlamlı ziyaretlerde bulundu.

14.06.2024 19:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fethiye İlçe Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Kurban Bayramı münasebetiyle şehit ve gazi ailelerine anlamlı ziyaretlerde bulundu. Bu kapsamda Kaymakam Ertaş, Şehit Piyade Onbaşı Osman Tosun'un ailesi ile Gazi Ömer Faruk Kutan ve Abdullah Kaba'yı ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Kaymakam Ertaş, ziyaretlerinde şehit aileleri ve gazilerle sohbet ederek, onların bayram sevincine ortak oldu. Şehit Piyade Onbaşı Osman Tosun'un ailesiyle bir araya gelen Ertaş, şehidimizin aziz hatırasının her zaman yaşatılacağını ve unutulmayacağını vurguladı. Ayrıca, Gazi Ömer Faruk Kutan ve Abdullah Kaba ile de bir araya gelerek, vatan için gösterdikleri fedakarlıkların her zaman minnetle anılacağını belirtti.

Kaymakam Ertaş, ziyaretler sırasında yaptığı konuşmalarda, şehit ve gazilerin ülkenin birlik ve bütünlüğü için büyük fedakarlıklar yaptığını, bu fedakarlıkların asla unutulmayacağını ifade etti. Ayrıca, devletin her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu, onların sorunlarıyla yakından ilgilenileceğini de sözlerine ekledi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

İsmail Hakkı Ertaş, Kurban Bayramı, Fethiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kaymakam Ertaş Şehit ve Gazi ailelerini ziyaret etti - Son Dakika


21:14 Avukat Bedia Teymur: Eylem Tok taksirle ölüme sebebiyetten yargılanabilir Avukat Bedia Teymur: Eylem Tok taksirle ölüme sebebiyetten yargılanabilir
20:03 Eylem Tok ile oğlu ABD’de yakalandı Evladını kaybeden baba Özer Aci: Azıcık da olsa yüreğimize su serpildi Eylem Tok ile oğlu ABD'de yakalandı! Evladını kaybeden baba Özer Aci: Azıcık da olsa yüreğimize su serpildi
20:00 CHP’nin ekonomi kurmayları Bakan Şimşek’in kapısını çalacak İşte masadaki konu başlıkları CHP'nin ekonomi kurmayları Bakan Şimşek'in kapısını çalacak! İşte masadaki konu başlıkları
19:04 Kırklareli’ni dolu yağışı vurdu Ortalık savaş alanına döndü Kırklareli'ni dolu yağışı vurdu! Ortalık savaş alanına döndü
18:56 Sinan Ateş cinayetinin kilit ismi Tolgahan Demirbaş, savcıyı açık açık tehdit etti: Onlarla aynı safta olmayın Sinan Ateş cinayetinin kilit ismi Tolgahan Demirbaş, savcıyı açık açık tehdit etti: Onlarla aynı safta olmayın
22:27 EURO 2024’e yakışır başlangıç Almanya’dan 18 dakikada 2 gol EURO 2024'e yakışır başlangıç! Almanya'dan 18 dakikada 2 gol
21:59 Kanser tedavisi gören Galler Prensesi Kate Middleton’dan aylar sonra ilk paylaşım Kanser tedavisi gören Galler Prensesi Kate Middleton'dan aylar sonra ilk paylaşım
21:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Zirvesi’nde Papa Franciscus sohbet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Zirvesi'nde Papa Franciscus sohbet etti
20:41 Anthony Nwakaeme Trabzonspor’a geri döndü Anthony Nwakaeme Trabzonspor'a geri döndü
18:12 Türkiye’de kripto para ticaretine getirilecek vergi netleşti Türkiye'de kripto para ticaretine getirilecek vergi netleşti
17:58 Borussia Dortmund’un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 22:33:15. #1.12#
SON DAKİKA: Kaymakam Ertaş Şehit ve Gazi ailelerini ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement