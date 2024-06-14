Kaymakam Ertaş Şehit ve Gazi ailelerini ziyaret etti

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Fethiye İlçe Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Kurban Bayramı münasebetiyle şehit ve gazi ailelerine anlamlı ziyaretlerde bulundu. Bu kapsamda Kaymakam Ertaş, Şehit Piyade Onbaşı Osman Tosun'un ailesi ile Gazi Ömer Faruk Kutan ve Abdullah Kaba'yı ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Kaymakam Ertaş, ziyaretlerinde şehit aileleri ve gazilerle sohbet ederek, onların bayram sevincine ortak oldu. Şehit Piyade Onbaşı Osman Tosun'un ailesiyle bir araya gelen Ertaş, şehidimizin aziz hatırasının her zaman yaşatılacağını ve unutulmayacağını vurguladı. Ayrıca, Gazi Ömer Faruk Kutan ve Abdullah Kaba ile de bir araya gelerek, vatan için gösterdikleri fedakarlıkların her zaman minnetle anılacağını belirtti.

Kaymakam Ertaş, ziyaretler sırasında yaptığı konuşmalarda, şehit ve gazilerin ülkenin birlik ve bütünlüğü için büyük fedakarlıklar yaptığını, bu fedakarlıkların asla unutulmayacağını ifade etti. Ayrıca, devletin her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu, onların sorunlarıyla yakından ilgilenileceğini de sözlerine ekledi. - MUĞLA