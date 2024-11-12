Kaymakam Furkan Alpay'a Fahri Hemşehrilik Beratı Verildi - Son Dakika
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Kaymakam Furkan Alpay'a Fahri Hemşehrilik Beratı Verildi

Kaymakam Furkan Alpay\'a Fahri Hemşehrilik Beratı Verildi

Düzce'nin Çilimli ilçesinde Kaymakam Furkan Alpay'a, Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız tarafından fahri hemşehrilik beratı takdim edildi. Alpay, ilçeye olan katkılarından dolayı onurlandırıldığını ifade etti.

12.11.2024 12:02  Güncelleme: 12:03
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DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Çilimli ilçesinde görev yapan Kaymakam Furkan Albay'a Çilimli Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız tarafından fahri hemşehrilik beratı verildi.

Kaymakam Furkan Alpay resmi olarak Çilimli hemşehrisi oldu. Çilimli Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız, "İlçemize değerli katkılar sunan Kaymakamımız Furkan Alpay'a, Çilimli'mize verdiği emekler ve gösterdiği özveriden dolayı Belediye Meclis üyelerimizin de katılımıyla fahri hemşehrilik beratı takdim ettik. İlçemizin gelişimi için birlikte yürüdüğümüz bu yolda, kaymakamımızın destekleriyle daha güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum. Kendisine şükranlarımızı sunuyor, Çilimli ailesine resmen hoş geldiniz diyoruz" ifadelerinde bulundu.

Kaymakam Furkan Alpay ise "Yaklaşık bir yıldır gönülden hizmet etme gayretinde olduğumuz Çilimli'mizin artık resmi olarak hemşehrisiyiz. Büyük bir ahde vefa örneği gösterip şahsımı Fahri Hemşehrilik Beratı ile onurlandıran Belediye Başkanımız Yılmaz Yıldız'a, oy birliği ile karara imza atan belediye meclis üyelerimize ve göreve başladığımız andan itibaren bizlere hiç yabancılık çektirmeyen aziz Çilimlili hemşerilerimize şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kaymakam Furkan Alpay'a Fahri Hemşehrilik Beratı Verildi - Son Dakika

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