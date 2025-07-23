Kaymakam Kahraman Köyleri Ziyaret Ediyor

Digor Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, köy ziyaretlerini sürdürüyor. Kahraman, köy ziyaretlerinde vatandaşlarla bir araya geliyor, vatandaşların sorunlarını dinliyor.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Kars'ın Digor ilçesine atanan Kaymakam Ahmed Tayyib Kahraman, ilçeye bağlı Yeniköy'de vatandaşlarla buluştu.

Kahraman, köy muhtarından köyün içme suyunu karşılayan su depoları hakkında bilgi aldı, depoların bakım, temizliği ve klorlanmasının önemine değinen Kahraman, köylülerinde çeşitli sorunlarını dinledi, sorunların çözümü için ilgili kurum amirlerine talimat verdi.

Köy içerisinde Özel İdare Genel Sekreterliği'nce yürütülen çalışmaları da yerinde gören Karaman, incelemelerinin ardından Yeniköy'den ayrıldı.

Digor Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman'ın köy ziyaretlerini sürdüreceği öğrenildi. - KARS