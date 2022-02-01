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Kaymakam Kapankaya: "Türk askerinin her ferdi millet için çok değerli" - Son Dakika

Kaymakam Kapankaya: "Türk askerinin her ferdi millet için çok değerli"

01.02.2022 13:57
Kaymakam Kapankaya: "Türk askerinin her ferdi millet için çok değerli"

Afyonkarahisar Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, Türk askerinin her ferdinin millet için çok değerli olduğunu ifade etti.

Afyonkarahisar Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, Türk askerinin her ferdinin millet için çok değerli olduğunu ifade etti.

Dinar İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Necip Kacar, Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi subay adaylarıyla birlikte Kaymakam Kapankaya'yı makamında ziyaret etti. Kaymakam Kapankaya nazik ziyaretlerinden dolayı Kaçar ve subay adaylarına teşekkür ederek, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın Türkiye'nin güvenliği için önemli bir görev üstlendiğini vurguladı. - AFYONKARAHİSAR

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Selami Kapankaya, Sahil Güvenlik, Karahisar, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kaymakam Kapankaya: 'Türk askerinin her ferdi millet için çok değerli' - Son Dakika


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