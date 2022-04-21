Kaymakam Karakaş, sağlık çalışanlarıyla iftarda buluştu - Son Dakika
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Kaymakam Karakaş, sağlık çalışanlarıyla iftarda buluştu

21.04.2022 09:29
Kaymakam Karakaş, sağlık çalışanlarıyla iftarda buluştu

Digor Kaymakamı Orhan Gazi Karakaş, sağlık çalışanlarıyla iftar sofrasında buluştu.

Digor Kaymakamı Orhan Gazi Karakaş, sağlık çalışanlarıyla iftar sofrasında buluştu.

Kars'ın Digor ilçesi Kaymakamı Orhan Gazi Karakaş, ilçede görev yapan sağlık çalışanlarını için iftar yemeği düzenledi.

Kaymakamlıkta düzenlenen iftar yemeğine ilçede gece gündüz demeden vatandaşların sağlığı için fedakarca görev Digor Toplum Sağlığı Merkezi personeline ve aileleri katıldı.

"Pandemide fedakarca görev yaptınız"

Kovid-19 salgınıyla mücadelede sağlık çalışanlarının özveriyle gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Kaymakam Orhan Gazi Karakaş, "Sizlere pandemi döneminde yaptığınız fedakarca çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Uyumadan aylarca ailenizden, çocuklarınızdan ve sevdiklerinizden ayrı kalarak görev yaptınız" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından yapılan dualarla iftar yemeğine başlandı. İftar yemeği sohbet ortamında geçti. - KARS

Kaymakam Karakaş, sağlık çalışanlarıyla iftarda buluştu
Kaymakam Karakaş, sağlık çalışanlarıyla iftarda buluştu
Kaymakam Karakaş, sağlık çalışanlarıyla iftarda buluştu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kaymakam Karakaş, sağlık çalışanlarıyla iftarda buluştu - Son Dakika


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