Yol çalışmalarının kış gelmeden tamamlanmasını isteyen Karakaş, daha sonra köylülerle bir araya geldi. Köylülerle bir süre sohbet eden Karakaş, köylülerden her türlü sorunları kendisiyle paylaşmasını istedi.

Kaynak: İHA

Muzaffer Yağcı, Orhan Gazi, Digor, Kars, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Kaymakam Karakaş yol çalışmalarını yerinde gördü - Son Dakika

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