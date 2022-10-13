Kaymakam Karakaş yol çalışmalarını yerinde gördü - Son Dakika
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Kaymakam Karakaş yol çalışmalarını yerinde gördü

13.10.2022 09:14
Kaymakam Karakaş yol çalışmalarını yerinde gördü

Digor Kaymakamı Orhan Gazi Karakaş, yol çalışmalarını yerinde gördü.

Digor Kaymakamı Orhan Gazi Karakaş, yol çalışmalarını yerinde gördü.

Kars'ın Digor ilçesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'nce yol çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Özel İdare Genel Sekreterliği'nce yürütülen köy içi kilit parke taş yol çalışmalarını Kaymakam Orhan Gazi Karakaş, Kars İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Yağcı ile birlikte yerinde inceledi. Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yol çalışmalarının kış gelmeden tamamlanmasını isteyen Karakaş, daha sonra köylülerle bir araya geldi. Köylülerle bir süre sohbet eden Karakaş, köylülerden her türlü sorunları kendisiyle paylaşmasını istedi.

Kaymakam Orhan Gazi Karakaş, köyler de yapımı süren yolların köylere hayırlı olması dileklerinde bulundu. - KARS

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Kaynak: İHA

Muzaffer Yağcı, Orhan Gazi, Digor, Kars, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kaymakam Karakaş yol çalışmalarını yerinde gördü - Son Dakika

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