Kaymakam Kartal\'dan Kan Bağışına Destek

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Taşova Kaymakamı Salih Kartal, Türk Kızılay'ın "Birbirimize Candan Bağlıyız" sloganıyla düzenlediği kan bağışı kampanyasına destek oldu. Kurum amirleriyle birlikte kampanyaya katılarak kan veren Kaymakam Kartal, vatandaşlara bağışta bulunma çağrısı yaptı.

Kan bağışının hayati bir öneme sahip olduğunu belirten Kartal, "Kan, sadece insan hayatını kurtarabilecek bir kaynak. Her bir ünite kan, bir hayatın kurtulmasına vesile olabilir. Bu nedenle tüm vatandaşlarımızı düzenli olarak kan bağışında bulunmaya davet ediyorum" dedi.

Etkinlik boyunca Kızılay ekipleri, kan bağışının önemi ve süreç hakkında bilgilendirme yaptı. Yetkililer, düzenli kan bağışının insan sağlığına olan faydalarını da paylaştı. - AMASYA