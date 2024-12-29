Kaymakam Kılıç, Anaokulunu Ziyaret Etti - Son Dakika
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Kaymakam Kılıç, Anaokulunu Ziyaret Etti

Kaymakam Kılıç, Anaokulunu Ziyaret Etti

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, anaokulunu ziyaret edip öğrencilerle etkinlik yaptı.

29.12.2024 11:39
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Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Osmaneli Anaokulunu ziyaret ederek minik öğrencilerle etkinlik yaptı.

Osmaneli Kaymakam Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş ile birlikte Osmaneli Anaokulunu ziyaret ederek öğrenciler ve öğretmenler ile bir araya geldi. Sınıflarda öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Kılıç öğrencilerin yaptıkları etkinlikler hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Kılıç, Okul Müdürü Süheyla Gül Korkut'tan okul ve eğitim öğretim faaliyetleri hakkında bilgi alarak öğretmenlere ve öğrencilere başarılar diledi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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