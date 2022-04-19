Kaymakam Kundakçı'dan yaşlı ve mağdur ailelere ziyaret - Son Dakika

Van'ın Bahçesaray Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, ilçedeki yaşlı ve mağdur ailelerini ziyaret etti.

AK Parti İlçe Başkanı Cumali Sabırlı ile mahalle mahalle gezere yaşlı ve mağdur aileleri ziyaret eden Kaymakam Kundakçı, ailelerle sohbet ederek taleplerini dinliyor. İletilen talepler için ilgili kurumlara talimat vererek yerine getirilmesini sağlayan Kaymakam Kundakçı, devlet olarak her zaman vatandaşların yanında olacaklarını belirtti.

AK Parti İlçe Başkanı Cumali Sabırlı ise vatandaşları Kaymakam Kundakçı ile ziyaret ederek ettiklerini söyleyerek, "Kaymakam Ömer Tuğrul Kundakçı Bey, atandığı günden belir ilçe sakinlerimizin her derdine koşarak büyük takdir topladı. Herkes tarafından sevilen kaymakamımız, Ramazan ayı nedeniyle özellikle yaşlı ve mağdur aileleri ihmal etmiyor. Kendisine ilçe halkımız adına teşekkür ederim" dedi. - VAN