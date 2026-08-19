Kaymakam Kürkcü Köy Ziyaretleri Yaptı

Sinop'un Ayancık İlçe Kaymakamı Mevlana Kürkcü, köy ziyaretleri kapsamında Dolay, Ünlüce ve Ortalık köylerini ziyaret ederek vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını yerinde dinledi.

İlk olarak Dolay köyünü ziyaret eden Kaymakam Kürkcü, köy muhtarı ve vatandaşların talep, ihtiyaç ve önerilerini dinledi. Ziyarette, Dolay-Ünlüce yolunun iyileştirilmesi kapsamında planlanan birinci kat sathi kaplama çalışmaları hakkında Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Onur Altınkök'ten bilgi alındı. Çalışmaların uygulanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Ünlüce köyünde de muhtar ve vatandaşlarla bir araya gelen Kürkcü, köyün ihtiyaç ve beklentileri hakkında bilgi aldı. Vatandaşların taleplerini yerinde değerlendiren Kaymakam Kürkcü, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesine yönelik görüş alışverişinde bulundu. Ortalık köyü ziyaretinde ise vatandaşlarla sohbet eden Kürkcü, köyün altyapı ihtiyaçları, öncelikleri ve vatandaşların taleplerini dinledi. Muhtar ve vatandaşlarla görüş alışverişinde bulunan Kürkcü, köye yönelik yürütülebilecek çalışmalar hakkında değerlendirmeler yaptı.