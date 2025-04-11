Kaymakam Maslak\'tan Esnaf Ziyareti

Muğla'nın Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak ziyaretlerini sürdürüyor.

Köyceğiz'e atandığı günden bu yana vatandaşlarla iç içe olmayı sürdüren Kaymakam Mustafa Maslak, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Başkan ve İlçe Jandarma Komutanı Emre Dadaş ile birlikte Köyceğiz Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek esnafların talep ve isteklerini dinledi. İlçede esnaf ziyaretlerine ara vermeden devam eden Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, sanayi sitesi esnafına hayırlı işler bol kazançlar temennisinde bulundu. Yürütülen faaliyetler hakkında bilgiler alan Kaymakam Maslak ve beraberindeki heyet, misafirperverliklerinden dolayı sanayi esnafına teşekkür etti. Esnafların her zaman yanında olduğunu dile getiren Kaymakam Maslak, esnaflara çalışmalarında başarılar dileyerek küçük sanayi sitesinden ayrıldı. - MUĞLA