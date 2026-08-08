Kaymakam Odabaş\'tan ETO\'ya Veda Ziyareti

Edremit'teki görev süresi sona eren Kaymakam Ahmet Odabaş, Edremit Ticaret Odası (ETO) yönetimine veda ziyaretinde bulundu.

Edremit Ticaret Odası binasında gerçekleşen veda ziyaretinde ETO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, Meclis Başkanı Bayram Kayahan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı M. Emre Akdoğan, Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Kara ve İlker Şengül ile Genel Sekreter Recep Akgün hazır bulundu.

Görev süresi boyunca Edremit'in ekonomik ve sosyal kalkınmasına yönelik birçok ortak çalışmaya imza atıldığını belirten Edremit Ticaret Odası yönetimi, Kaymakam Odabaş'a hizmetlerinden ötürü teşekkür etti. Yapılan açıklamada, "Sayın Ahmet Odabaş ile görev süresi boyunca ilçemizin gelişimine katkı sağlayacak birçok çalışma ve iş birliğini hayata geçirme fırsatı bulduk. Odamızla gerçekleştirdiği iş birlikleri ve çalışmalarımıza verdiği kıymetli desteklerden dolayı Sayın Ahmet Odabaş'a teşekkür ediyor; yeni görev yerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.