Kaymakam Odabaşı İçin Veda Yemeği - Son Dakika
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Kaymakam Odabaşı İçin Veda Yemeği

Kaymakam Odabaşı İçin Veda Yemeği
30.06.2026 16:11
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Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Odabaşı için veda yemeği düzenlendi, katılımcılar teşekkür etti.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Odabaşı için veda yemeği programı düzenlendi.

Gölpazarı ilçesinde görev yapan Kaymakam Feyza Nur Odabaşı'nın görev süresinin sona ermesi nedeniyle veda yemeği programı gerçekleştirildi. Programa ilçe protokolü ve davetliler katıldı. Programda konuşan katılımcılar, görev süresi boyunca ilçeye sunduğu hizmetler ve vatandaşlarla kurduğu gönül bağı dolayısıyla Kaymakam Odabaşı'na teşekkür ederek, yeni görev yerinde başarılar diledi. Samimi sohbetlerin ve duygusal anların yaşandığı programda, Gölpazarı'nda geçirilen süreye dair hatıralar paylaşıldı. İlçede bırakılan izlerin ve kurulan dostlukların daima hatırlanacağı ifade edildi.

Kaymakam Feyza Nur Odabaşı, veda programında yaptığı konuşmada, "Görev sürem boyunca Gölpazarı'nda çok kıymetli insanlar tanıdım. Burada kurduğumuz gönül bağları benim için her zaman çok değerli olacak. Tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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