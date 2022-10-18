Kaymakamı Mücahit Öztürk, Hasköy İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. İlçe Jandarma Komutanı Salih Aydın 'dan kurum hakkında brifing alan kaymakam Öztürk, komutanlığa bağlı birimlerde incelemelerde bulunarak görevli personellere kolaylıklar diledikten sonra Hasköy İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı korucu noktalarını ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Noktalarda görevli güvenlik korucuları ile sohbet eden Kaymakam Öztrük, koruculara çalışmalarında kolaylıklar dileyip bölgeden ayrıldı. - VAN

Kaynak: İHA

Salih Aydın, Jandarma, Hasköy, Muş, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Kaymakam Öztürk jandarma ve korucuları ziyaret etti - Son Dakika

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